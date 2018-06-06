Экспертиза по делу о ЧП в Кемерово подтвердила обвинение в халатности

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правовая экспертиза по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подтвердила, что экс-глава ГУМЧС по Кузбассу генерал-майор Александр Мамонтов и его подчиненный, ответственный за надзор и профилактику, халатно отнеслись к своим обязанностям.

Как сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, об этом было объявлено на оперативном совещании следственной группы, возглавляемом главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

"Что касается Мамонтова и (Григория) Терентьева (начальника отдела надзорной деятельности по Кемерово), которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, – следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы", — сказала Петренко.

По ее словам, заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что "обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности".

Как рассказала Петренко, в ходе обсуждения перспектив и сроков проведения других следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства других экспертиз. Кроме того, следователи доложили Бастрыкину о разрешении возникших в ходе прошлой встречи с гражданами вопросов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, из них большинство детей. Сейчас по уголовному делу проходят десять обвиняемых.