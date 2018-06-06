Экспертиза по делу о ЧП в Кемерово подтвердила обвинение в халатности

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правовая экспертиза по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подтвердила, что экс-глава ГУМЧС по Кузбассу генерал-майор Александр Мамонтов и его подчиненный, ответственный за надзор и профилактику, халатно отнеслись к своим обязанностям.
"Что касается Мамонтова и (Григория) Терентьева (начальника отдела надзорной деятельности по Кемерово), которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, – следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы", — сказала Петренко.
Как рассказала Петренко, в ходе обсуждения перспектив и сроков проведения других следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства других экспертиз. Кроме того, следователи доложили Бастрыкину о разрешении возникших в ходе прошлой встречи с гражданами вопросов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, из них большинство детей. Сейчас по уголовному делу проходят десять обвиняемых.