Задержанного полковника МВД Дагестана подозревают в даче крупной взятки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева и его соучастников, задержанных в Москве, подозревают в даче взятки в шесть миллионов долларов за продажу высокого поста в полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

О задержании высокопоставленного дагестанского полицейского стало известно накануне, однако подробности не сообщались. Как пояснили в СК, уголовное дело против Хизриева и пятерых его соучастников возбудили по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал посредникам два миллиона долларов — часть суммы, предназначавшейся для содействия в его назначении на высокую должность в региональном МВД. В целом взятка составляла шесть миллионов.

Как пишет газета "Коммерсант", за два миллиона Хирзиев пытался договориться, чтобы из его досье удалили все компрометирующие сведения. "Чистое" досье ему понадобилось, чтобы через год претендовать на пост главы МВД Дагестана. По оперативным данным, сохранить место в милиции, а затем и занять высокую должность в полицейском ведомстве полковнику якобы помогли бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда, депутат Народного собрания республики Сагид Муртазалиев и его "правая рука", экс-глава Кизлярского района Андрей Виноградов.