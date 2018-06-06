В Дагестане ощутили произошедшее в Азербайджане землетрясение

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жители Дагестана ощутили подземные толчки землетрясения, произошедшего в Азербайджане, данных о разрушениях нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сейсмологи Грузии и Армении сообщили, что вечером во вторник зафиксировали землетрясение в Азербайджане в 20 километрах юго-восточнее азербайджанского города Загатала, в 15 километрах от государственной границы Грузии. Землетрясение ощущалось в Армении и грузинской столице Тбилиси.

"В 21.50… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие, эпицентр расположен на территории Азербайджана (6,2 балла). На территории республики Дагестан ощущались толчки магнитудой 3-4 балла", — говорится в сообщении дагестанского управления МЧС.

"Сообщения о разрушениях, повреждениях и пострадавших не поступали", — отмечает спасательное ведомство.