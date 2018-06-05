В Липецке восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. Специалисты "Липецкой городской энергетической компании" вернули свет в дома около 13,6 тысячи жителей, оставшихся без электричества из-за грозы и сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"В 20.35 (мск) все напряжение подано потребителям", — сказал собеседник агентства.
По данным мэрии города, стихия повалила 24 дерева, из них девять деревьев упали на проезжую часть дорог, затруднив движение автотранспорта. Три дерева упали на стоявшие легковые автомобили. Люди не пострадали.
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