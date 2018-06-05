В Липецке восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. Специалисты "Липецкой городской энергетической компании" вернули свет в дома около 13,6 тысячи жителей, оставшихся без электричества из-за грозы и сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Во вторник днем на Липецк обрушилась гроза с порывами ветра 15-20 метров в секунду. В результате из-за отключений на сетях энергоснабжения без света остались жители района Опытной Станции, Сокола и частично — Ссёлки, а также улиц Фрунзе, Октябрьская, Скороходова, Мичурина и проспекта Победы — всего 242 организаций и 13581 физических лиц.

"В 20.35 (мск) все напряжение подано потребителям", — сказал собеседник агентства.

По данным мэрии города, стихия повалила 24 дерева, из них девять деревьев упали на проезжую часть дорог, затруднив движение автотранспорта. Три дерева упали на стоявшие легковые автомобили. Люди не пострадали.

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