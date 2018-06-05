Суд на Урале прекратил полномочия не указавшего доходы супруги депутата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Асбестовский городской суд во вторник по требованию прокуратуры прекратил полномочия депутата местной думы, предоставившего недостоверные сведения об имуществе своей супруги, сообщает прокуратура Свердловской области.

"Сегодня, 5 июня 2018 года, Асбестовский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, по решению суда полномочия депутата прекращены. Судебный акт не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура города Асбест провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в справке супруги депутата отсутствуют сведения о земельном участке, находящемся в ее пользовании, подчеркивает надзорное ведомство. При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, депутат подтвердил подписью, отмечает прокуратура.

Прокурор внес представление в адрес председателя думы, в котором поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата. Однако по результатам рассмотрения представления прокурора дума приняла решение не прекращать полномочия депутата, тем самым отказав в удовлетворении требований прокурора. Тогда прокуратура обратилась в суд, уточняет надзорное ведомство.