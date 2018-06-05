В деле о невозвращении в Россию культурных ценностей фигурируют 16 икон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В деле американского бизнесмена и коллекционера Гордона Лэнктона (Gordon B. Lankton), обвиняемого в невозвращении в Россию культурных ценностей, фигурируют 16 икон, в оценке их стоимости эксперты расходятся.

Соответствующая информация опубликована в постановлении о возвращении в прокуратуру уголовного дела его предполагаемой соучастницы — директора частной некоммерческой организации "Музей русских икон" Елены Князевой.

В постановлении судья описывает версию обвинения, согласно которой соучастники решили вывезти из России в США 16 окон "под предлогом" проведения выставки "Из России с любовью". Разрешение на вывоз оформлялось как на иконы из частной коллекции, откуда на самом деле они попали к Лэнктону, следствие выяснить не смогло.

"Приискание 16 икон, являющихся культурными ценностями, произошло неустановленным следствием путем и было совершено в рамках существующего у членов организованной группы умысла на совершение преступления. Принадлежность данных 16 икон… фактически поставлена органом предварительного следствия под сомнение, что выражается в использовании в обвинительном заключении таких оборотов как "якобы из частной коллекции", "приисканные при неустановленных следствием обстоятельствах" ", — отмечается в постановлении.

В постановлении также указано, что цель вывоза за пределы РФ 16 икон, а именно экспонирование при проведении выставки "Из России с любовью", также рассматривается органом предварительного следствия как искусственно надуманная, заявленная для прикрытия действительных намерений.

Согласно обвинительному заключению, организатор преступления не имел законных оснований на право постоянного и временного вывоза за пределы РФ культурных ценностей.

"Именно по этой причине, как это следует из обвинительного заключения, в связи с невозможностью постоянного и временного вывоза… культурных ценностей за пределы РФ им и была создана организованная группа", — пишет судья.

В задачи соучастников, в частности, входило получение в государственных органах свидетельств на право временного вывоза культурных ценностей, получение в органах исполнительной власти разрешений о продлении сроков временного вывоза культурных ценностей.

Перед вывозом в 2009 и 2011 годах, сказано в решении суда, иконы предоставили экспертам, однако их оценка существенно разошлась с оценкой экспертов, проведенной на стадии следствия.

Вот один из примеров: "по заключению эксперта от 2009 года икона "Святой Николай" была создана в 17 веке (предложения по оценке 240 000 рублей); по заключению же экспертов на следствии представленная им на исследование икона была создана в середине 16 века (предложение по оценке 2 500 000 рублей)".

Судья усомнилась, что эксперты исследовали одни и те же иконы, увидела нарушение в квалификации преступления и вернула дело в прокуратуру.