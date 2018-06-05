МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Полицейские выявили мошенническую схему по продаже несуществующих билетов на чемпионат мира по футболу в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Марий Эл и столичного управления МВД.

"Полицейскими установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый, они переставали выходить на связь", — пояснила Волк.

По данным полиции, схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались через интернет-сайт, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки.

В ходе обыска у подозреваемых изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В Ставропольском крае задержаны два фигуранта уголовного дела. В Республике Марий Эл в отношении их сообщника, ранее судимого 34-летнего жителя Московской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские своевременно пресекли деятельность мошенников и не позволили задуманной ими схеме получить широкое распространение.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.