В Омске будут судить женщину, следившую за мужем с помощью GPS-трекера

НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Следователи СК в Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая прослушивала разговоры мужа с помощью GPS-трекера с функцией записи, а затем решила продать его, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ "Незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — говорится в сообщении.

По данным следствия, омичка, подозревая своего супруга в измене, приобрела через интернет специальное техсредство — GPS-трекер, предназначенный для негласного прослушивания, установила его в автомобиле мужа и несколько месяцев прослушивала его разговоры.

Через какое-то время она решила продать устройство через один из сайтов объявлений, но при передаче одной тысячи рублей была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет", — сообщили в управлении.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

По данным следствия, в конце января прошлого года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения.

Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Владимир Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером, сказал, что постарается разобраться в инциденте.

В марте 2018 года следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера, сообщив, что у мужчины не было умысла на негласное получение информации.

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявлял РИА Новости, что российские прокуроры изучат все дошедшие до суда уголовные дела о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации.

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила пересмотреть российское законодательство после истории с курганским фермером.