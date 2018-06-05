Арбитраж Москвы вернул кредиторам Черномырдина-младшего его Lexus

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал вернуть в конкурсную массу бизнесмена Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, проданный им незадолго до банкротства автомобиль Lexus LS600H, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как уточнил представитель одного из кредиторов – ВТБ, премиальный автомобиль 2008 года выпуска был продан за 249 тысяч рублей, хотя по оценкам экспертов его рыночная цена на момент сделки составляла 870 тысяч рублей.
Суд во вторник удовлетворил и второе заявление Губайдулина, признав недействительной сделку дарения земельного участка площадью около 0,5 гектара в Оренбургской области между Виталием Черномырдиным и Андреем Черномырдиным. По словам представителя финансового управляющего, сделка состоялась уже после возбуждения дела о банкротстве. Суд также применил последствия недействительности в виде возврата имущества в конкурсную массу.
Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в арбитраж в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в сентябре 2017 года по заявлению ВТБ, задолженность перед которым составляет более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является "Северсталь" с обязательствами перед ней в 17,7 миллиарда рублей.