Арбитраж Москвы вернул кредиторам Черномырдина-младшего его Lexus

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал вернуть в конкурсную массу бизнесмена Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, проданный им незадолго до банкротства автомобиль Lexus LS600H, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд по заявлению Руслана Губайдулина, финансового управляющего Черномырдина-младшего, признал незаконной продажу машины Виталием Черномырдиным своему сыну Андрею. Как пояснил представитель управляющего, сделка была совершена менее чем за три года до возбуждения дела о банкротстве с заинтересованным лицом, которое не могло не знать о неплатежеспособности должника.

Как уточнил представитель одного из кредиторов – ВТБ, премиальный автомобиль 2008 года выпуска был продан за 249 тысяч рублей, хотя по оценкам экспертов его рыночная цена на момент сделки составляла 870 тысяч рублей.

Суд во вторник удовлетворил и второе заявление Губайдулина, признав недействительной сделку дарения земельного участка площадью около 0,5 гектара в Оренбургской области между Виталием Черномырдиным и Андреем Черномырдиным. По словам представителя финансового управляющего, сделка состоялась уже после возбуждения дела о банкротстве. Суд также применил последствия недействительности в виде возврата имущества в конкурсную массу.

Арбитраж Москвы в апреле признал Виталия Черномырдина банкротом, суд открыл процедуру реализации его имущества. В соответствии с законодательством, суд может признать сделку должника недействительной, если она была совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия судом такого заявления.

Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в арбитраж в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в сентябре 2017 года по заявлению ВТБ, задолженность перед которым составляет более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является "Северсталь" с обязательствами перед ней в 17,7 миллиарда рублей.