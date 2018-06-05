В Хабаровске мужчина сбил на машине жену после ссоры

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Житель Хабаровска наехал автомобилем на жену, с которой поссорился, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД Хабаровского края.

Видео инцидента на улице Калинина появилось в Сети. На нем видно, как девушка выходит из синей иномарки и идет через проезжую часть к тротуару на противоположной стороне. Машина совершает разворот и сбивает девушку.

В ГИБДД подтвердили, что это произошло 31 мая.

"Участники конфликта действительно супруги, которые поссорились. После наезда девушку отвезли в травмпункт, серьезных повреждений нет. На мужчину составлен протокол за нарушение правил дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жена не стала писать на мужа заявление. К моменту составления протокола они уже помирились.