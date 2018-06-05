На юго-западе Москвы просел грунт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Проседание грунта произошло на юго-западе Москвы во вторник днем, городские службы уже приступили к устранению последствий инцидента, сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО.

"Во вторник, 5 июня 2018 года, поступило сообщение о проседании грунта по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3. Городские службы работают на месте. Обстоятельства инцидента выясняются", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, грунт повалился на площади 5 квадратных метров и на 1,5 метра в глубину. По данным источника, в яму провалился автомобиль Volkswagen, есть угроза для рядом стоящих машин.