МЧС сообщило об угрозе обрушения конструкций казанского ТЦ "Порт"

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожарные не могут добраться до очага возгорания в казанском ТЦ "Порт" из-за высокой температуры, существует угроза обрушения конструкций, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно выехали по второму номеру вызова. По прибытии было установлено, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Был объявлен четвёртый номер вызова. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.

По информации МЧС, горение происходит на первом этаже в блоке Б, открытого огня нет, идёт тление. К тушению от МЧС России привлекаются 135 человек, 36 единиц техники, организован подвоз воды коммунальной техникой. Контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.

"Из-за очень высокой температуры существует угроза обрушения – температура более 1000 градусов. Пожарные пока не могут подобраться к очагу возгорания, их силы направлены на то, чтобы снизить температуру", — сказал Родыгин.

Он уточнил, что горение по-прежнему происходит на первом этаже блока Б торгового центра. Пожарные работают из 11 стволов, силы направлены также на предотвращение перекидывания высокой температуры и огня на соседние блоки.

Оптово-розничный торговый центр "Порт" — один из современных торговых центров, был открыт на окраине Казани несколько лет назад. В ТЦ собраны десятки магазинов – от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных магазинов.