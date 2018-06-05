Арбитраж Москвы отложил дело о банкротстве зятя Никиты Михалкова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 сентября проверку обоснованности заявления проходящего санацию Бинбанка о банкротстве гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Бакова заявил в суде о намерении договориться с кредитором о реструктуризации долга в размере 78 миллионов рублей во внесудебном порядке. По его словам, должник провел переговоры с банком, на которых кредитор поставил условие о погашении 30% долга (около 80 миллионов рублей) для заключения соглашения о реструктуризации. Суд по просьбе должника отложил слушания. Представитель Бинбанка на заседание во вторник не пришел.

Бинбанк также требует признать банкротом президента "Тракторных заводов" Михаила Болотина. Оба заявления поступили в арбитраж 1 февраля. Рассмотрение по существу дела о банкротстве Болотина ранее было отложено на 10 июля.

Как сообщил в суде представитель должника, задолженность Болотина перед банком в размере 78 миллионов рублей возникла по договору поручительства и подтверждена вступившим в силу решением Таганского суда Москвы. По долгу еще примерно на 180 миллионов рублей вступивших в силу судебных актов пока нет. По словам представителя Болотина, его доверитель заключил договор займа с "НИИ стали", по которому он получит 80 миллионов рублей для выплаты Бинбанку.

Банкротства обоих ранее добивалась лизинговая компания "Трансфин-М". По мнению компании, у Бакова и Болотина существовал долг перед нею после того, как они выступили поручителями по кредиту, выданному "Курганмашзаводу". Однако судебный акт о взыскании с бизнесменов задолженности в пользу "Трансфин-М" был отменен Мосгорсудом, после чего арбитраж Москвы в ноябре-декабре 2017 года прекратил оба дела о банкротстве.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября основной кредитор — ВЭБ — проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства. Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей.