Арбитраж Москвы отложил дело о банкротстве зятя Никиты Михалкова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 сентября проверку обоснованности заявления проходящего санацию Бинбанка о банкротстве гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бинбанк также требует признать банкротом президента "Тракторных заводов" Михаила Болотина. Оба заявления поступили в арбитраж 1 февраля. Рассмотрение по существу дела о банкротстве Болотина ранее было отложено на 10 июля.
Как сообщил в суде представитель должника, задолженность Болотина перед банком в размере 78 миллионов рублей возникла по договору поручительства и подтверждена вступившим в силу решением Таганского суда Москвы. По долгу еще примерно на 180 миллионов рублей вступивших в силу судебных актов пока нет. По словам представителя Болотина, его доверитель заключил договор займа с "НИИ стали", по которому он получит 80 миллионов рублей для выплаты Бинбанку.
Банкротства обоих ранее добивалась лизинговая компания "Трансфин-М". По мнению компании, у Бакова и Болотина существовал долг перед нею после того, как они выступили поручителями по кредиту, выданному "Курганмашзаводу". Однако судебный акт о взыскании с бизнесменов задолженности в пользу "Трансфин-М" был отменен Мосгорсудом, после чего арбитраж Москвы в ноябре-декабре 2017 года прекратил оба дела о банкротстве.
Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября основной кредитор — ВЭБ — проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства. Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей.