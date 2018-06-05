МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участники вооруженной группировки, похитившие картины знаменитых художников Исаака Левитана и Ивана Шишкина, предстанут перед судом в Нижегородской области, уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего лидера организованной вооруженной группы… а также 39-летнего участника банды…", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012-2016 годах 35-летний обвиняемый создал организованную вооруженную группу на территории Нижегородской области, которая совершала грабежи и разбои, используя огнестрельное оружие. Как сообщается, следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

Кроме этого, участники группировки в 2014 году похитили четыре картины Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей из музея-заповедника в Ивановской области, а в 2013 году они украли картину Шишкина "Лес. Ели" стоимостью более 66 миллионов 110 тысяч рублей, картину Константина Коровина "Рыболов" стоимостью 150 тысяч рублей, картину Станислава Жуковского "Первый снег" стоимостью 90 тысяч рублей.

Деятельность группировки была пресечена в ноябре 2016 года, когда один из обвиняемых выстрелил в сотрудника ДПС. "В результате оперативно-разыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны", — добавляется в сообщении.

Обвиняемые признали вину в полном объеме, уголовное дело в отношении еще четверых участников банды, двое из которых граждане Белоруссии, уже рассматривается в суде.