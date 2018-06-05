СК намерен расследовать уголовное дело о крупном ДТП в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. СК России по Свердловской области инициировал вопрос о передаче уголовного дела о ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 25 человек, из полиции в органы СКР, сообщается на сайте ведомства.

СК в понедельник начал доследственную проверку по факту ДТП в Екатеринбурге на предмет установления в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"С учётом того, что в результате данного происшествия пострадало большое количество граждан, а также в связи со значительным общественным резонансом, следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче возбуждённого уголовного дела из полиции в органы СКР для дальнейшего расследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при положительном решении на запрос следователи проведут комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали 25 человек, среди них трое несовершеннолетних. Водителям автобуса и иномарки госпитализация не потребовалась.