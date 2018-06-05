Житель Омской области нашел в огороде останки бывшего мужа сожительницы

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Житель села Лузино Омской области, перекапывая в огороде землю, нашел останки бывшего мужа своей сожительницы, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 23 мая 2018 года на приусадебном участке в селе Лузино Москаленского района Омской области скелетированных останков человека, по признакам преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР (убийство)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина, перекапывая землю в огороде под посадку картофеля, нашел человеческие кости и череп.

"К преступлению оказалась причастна 60-летняя сожительница мужчины, которая пояснила, что в 1997 году во время ссоры ударила несколько раз по голове топором своего прежнего 52-летнего сожителя, после чего, расчленив тело, закопала у себя в огороде. Соседям женщина пояснила, что муж уехал на заработки, и больше его никто не искал", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.