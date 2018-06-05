В национальном парке в Бурятии потушили пожар площадью 45 гектаров

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Лесоохрана потушила за сутки пожар площадью 45 гектаров в национальном парке в Бурятии, сообщает во вторник пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.
"В Селенгинском районе продолжает действовать лесной пожар на землях министерства обороны, общая площадь на конец суток оставляет 300 гектаров. За прошедшие сутки ликвидирован очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее одного гектара. В Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 гектаров", — говорится в сообщении.
Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 300 человек. На территории Бурятия действует особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 217 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет около 19,5 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 265 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь составляла порядка около 120 тысячи гектаров.