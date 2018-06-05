В национальном парке в Бурятии потушили пожар площадью 45 гектаров

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Лесоохрана потушила за сутки пожар площадью 45 гектаров в национальном парке в Бурятии, сообщает во вторник пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

По данным агентства, на территории Бурятии идет тушение пяти лесных пожаров на общей площади около 600 гектаров в Кабанском, Селенгинском и Прибайкальском районах. Из них два очага локализованы.

"В Селенгинском районе продолжает действовать лесной пожар на землях министерства обороны, общая площадь на конец суток оставляет 300 гектаров. За прошедшие сутки ликвидирован очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее одного гектара. В Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 гектаров", — говорится в сообщении.

Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 300 человек. На территории Бурятия действует особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 217 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет около 19,5 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 265 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь составляла порядка около 120 тысячи гектаров.