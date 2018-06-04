В Петербурге "газель" с биотуалетом врезалась в "мост глупости"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль с биотуалетом застрял под мостом с надписью "Газель не проедет". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте, который отслеживает ДТП с участием грузовиков под путепроводом.

На опубликованных фотографиях видно, что машина не смогла проехать под переправой из-за биотуалета в кузове. Автомобиль стал 151-й жертвой так называемого "моста глупости".

Трехпролетный мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Ранее сообщалось, что переправу оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, перед мостом установили "лежачий полицейский", а также нанесли светоотражающую разметку.