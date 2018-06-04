Житель Петербурга пойдет под суд за убийство собаки на глазах у ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом за убийство собаки на глазах у ребенка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, в апреле этого года у дома 3 по Детскосельскому бульвару в городе Пушкин нетрезвый мужчина решил убить собаку, которая его укусила. "Обвиняемый в присутствии малолетнего ребенка 2014 года рождения, удерживая собаку ногами, нанес животному удар ножом в холку и не менее одного удара в подмышечную область с правой стороны. От нанесенных мужчиной колото-резанных ран собака скончалась", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статье "жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего".

"Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.