Полиция проверяет информацию о нападении на блогера Соболева в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении на видеоблогера Николая Соболева в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Ленинградской области.

"Полиция проверяет информацию, опубликованную в Сети, по данному факту, хотя каких-то заявлений и сообщений от лиц Петроградского района об этом пока не поступало", — сказал собеседник агентства.

Видеоблогер сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что 2 июня его избили неизвестные, после чего он был отправлен в больницу. "Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью, на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики. В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясение мозга легкой степени тяжести. Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно", — написал он 3 июня.

Также в интернете появилась видеозапись самого момента избиения, которую, предположительно, снял один из нападавших. Оператор Глеб Фролов, работающий с блогером, написал, что нападение произошло в подъезде студии Adini в Северной столице.

Соболев ведет видеоканал Sobolev на YouTube, на его страницу подписано почти 4,5 миллиона человек.