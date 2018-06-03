Появилось видео с места ликвидации боевика в Дагестане

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео операции по нейтрализации главаря банды боевиков в Дагестане, причастных к террористическим преступлениям.

В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.

Ранее пресс-служба НАК сообщила, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) убит главарь банды, оказавший вооруженное сопротивление. Боевик, обнаруженный в лесном массиве вблизи поселка Кванада Цумадинского района, отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован.

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Цумадинском районе Дагестана с 4.15 мск. Ведется поиск боевиков и их пособников.