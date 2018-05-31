15:4531.05.2018
(обновлено: 16:29 31.05.2018)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева направили в колонию, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
Сообщается, что администрация учреждения должна направить уведомление одному из родственников осужденного по его выбору не позднее чем через десять дней после его прибытия на место.
Номер колонии не уточняется. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников говорил, что Улюкаева могут направить в Иркутскую ИК номер три.
В начале апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.
Экс-министра осудили по делу о получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в ночь на 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов.
После пятичасового допроса министра доставили в Басманный суд.
Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы.
В суде Улюкаев не признал вину и "временно воздержался от показаний". При этом он подчеркнул, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".
Следствие мотивировало свою просьбу о домашнем аресте тем, что Улюкаев может скрыться за границей.
Басманный суд санкционировал домашний арест главы Минэкономразвития до 15 января 2017 года.
Журналисты в здании Басманного суда города Москвы в ожидании приговора министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву
Суд запретил министру экономического развития России Улюкаеву покидать территорию квартиры без разрешения следователя, хотя адвокат настаивал, что прогулки необходимы для здоровья его подзащитного.
Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.