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Происшествия

Экс-министра Улюкаева этапировали в колонию‍

Сюжет:
Приговор Алексею Улюкаеву (81)
15:4531.05.2018
(обновлено: 16:29 31.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фотоЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева направили в колонию, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сообщается, что администрация учреждения должна направить уведомление одному из родственников осужденного по его выбору не позднее чем через десять дней после его прибытия на место.

Номер колонии не уточняется. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников говорил, что Улюкаева могут направить в Иркутскую ИК номер три.

В начале апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

Экс-министра осудили по делу о получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

Алексей Улюкаев в Басманном суде
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр экономического развития России Алексей Улюкаев в ночь на 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в ночь на 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосле пятичасового допроса министра доставили в Басманный суд.Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Алексея Улюкаева в Басманном суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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После пятичасового допроса министра доставили в Басманный суд.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ суде Улюкаев не признал вину и "временно воздержался от показаний". При этом он подчеркнул, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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В суде Улюкаев не признал вину и "временно воздержался от показаний". При этом он подчеркнул, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСледствие мотивировало свою просьбу о домашнем аресте тем, что Улюкаев может скрыться за границей.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Следствие мотивировало свою просьбу о домашнем аресте тем, что Улюкаев может скрыться за границей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБасманный суд санкционировал домашний арест главы Минэкономразвития до 15 января 2017 года.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Басманный суд санкционировал домашний арест главы Минэкономразвития до 15 января 2017 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты в здании Басманного суда города Москвы в ожидании приговора министру экономического развития РФ Алексею УлюкаевуРассмотрение ходатайства следствия об аресте Алексея Улюкаева в Басманном суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналисты в здании Басманного суда города Москвы в ожидании приговора министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСуд запретил министру экономического развития России Улюкаеву покидать территорию квартиры без разрешения следователя, хотя адвокат настаивал, что прогулки необходимы для здоровья его подзащитного.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Суд запретил министру экономического развития России Улюкаеву покидать территорию квартиры без разрешения следователя, хотя адвокат настаивал, что прогулки необходимы для здоровья его подзащитного.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в здании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сам Улюкаев заявил, что стал жертвой провокации.
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Происшествия
Комментарии
18 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Мануков
э.э.э...чубайса . кудрина . шувалова .итд забыли ...
15:48
31.05.2018
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Александр Рязанцев
а Сечина , который взятку давал , сажать нельзя ? там каждого второго этапировать надо и подальше .
16:06
31.05.2018
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