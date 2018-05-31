МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева направили в колонию, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН.

Сообщается, что администрация учреждения должна направить уведомление одному из родственников осужденного по его выбору не позднее чем через десять дней после его прибытия на место.

Номер колонии не уточняется. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников говорил, что Улюкаева могут направить в Иркутскую ИК номер три.

В начале апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

Экс-министра осудили по делу о получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".