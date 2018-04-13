Стали известны подробности о колонии, куда могут перевести Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

ИРКУТСК, 13 апр – РИА Новости. Исправительная колония номер 3, куда могут направить для отбывания срока бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, является специализированной, здесь отбывают срок бывшие госслужащие, сотрудники силовых структур и судьи, но никаких режимных послаблений здесь нет, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ГУФСИН региона Юлия Савельева.

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Приговор был вынесен бывшему министру по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сообщалось, что Улюкаева могут отправить отбывать наказание в Иркутскую исправительную колонию (ИК) номер 3.

"В ИК-3 содержатся бывшие сотрудники органов государственной власти, судебной системы и правоохранительных структур, отбывающие наказание впервые. В прошлом веке она была обычной колонией, но затем ее статус изменили и сделали специализированной. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность при отбывании срока определенной категории людей", — пояснила РИА Новости Савельева.

По ее словам, "никаких режимных послаблений там нет – это обычная колония строгого режима", где отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. В среднем здесь находятся от пяти до 25 лет.

В ИК-3 работают деревообрабатывающий, обувной и швейный цеха. Здесь есть небольшой зимний сад, где с заключенными проводит занятия психолог. На территории колонии, которая находится в пяти минутах езды от центра города, располагаются православный и буддистский храмы, молельные комнаты для мусульман и иудеев.

В свободное время заключенные могут изучать живопись. По совместному проекту с одной из иркутских частных художественных галерей здесь проводят мастер-классы профессиональные художники.

В колонии есть и клуб аквариумистики. Любители аквариумной фауны развели здесь более тысячи видов рыб.

О том, что местом заключения для Улюкаева может стать Иркутская ИК номер 3, ранее сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Позже источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что вопрос о том, в какую колонию направят экс-министра, пока не решен, так как ожидается последующее обжалование этого приговора, а пока идет процесс обжалования, Улюкаев будет находиться на прежнем месте — в СИЗО.