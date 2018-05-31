Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве трехлетнего сына

ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она избила своего трехлетнего сына до смерти, сообщает СУСК РФ по Волгоградской области.
"По подозрению в непреднамеренном убийстве малолетнего задержана его 32-летняя мать. Женщина уже допрошена и признала фактические обстоятельства инкриминируемого ей преступления", — уточняет в релизе СУСК.
Как сообщает ведомство, женщина сообщила следователям, что 24 мая она наказала своего сына за непослушание, ударив его несколько раз по голове и телу.
"Следствие полагает, что именно эти "воспитательные приемы" и привели к трагедии – спустя три дня мальчик скончался", — отмечает ведомство.
"Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении", — уточняют правоохранители.
По данным следствия, органы опеки знали о том, что женщина воспитывает еще одного ребенка, осуществляли надзор. Работе органов опеки будет дана правовая оценка.