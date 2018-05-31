Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве трехлетнего сына

ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она избила своего трехлетнего сына до смерти, сообщает СУСК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что тело ребенка было обнаружено 28 мая в доме в поселке Дудаченский Фроловского района. По данным следствия, смерть трехлетнего мальчика наступила из-за тупой травмы живота, которая привела к разрыву внутренних органов. Мать мальчика рассказала следователям, что за день до трагедии она забрала ребенка от родственницы, где он гостил. По дороге домой сын почувствовал себя плохо, женщина дала ему таблетку и уложила спать, сообщали правоохранители.

"По подозрению в непреднамеренном убийстве малолетнего задержана его 32-летняя мать. Женщина уже допрошена и признала фактические обстоятельства инкриминируемого ей преступления", — уточняет в релизе СУСК.

Как сообщает ведомство, женщина сообщила следователям, что 24 мая она наказала своего сына за непослушание, ударив его несколько раз по голове и телу.

"Следствие полагает, что именно эти "воспитательные приемы" и привели к трагедии – спустя три дня мальчик скончался", — отмечает ведомство.

Следственные органы в отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В 2009 году женщина уже была лишена родительских прав в отношении еще своих трех детей.

"Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении", — уточняют правоохранители.

По данным следствия, органы опеки знали о том, что женщина воспитывает еще одного ребенка, осуществляли надзор. Работе органов опеки будет дана правовая оценка.