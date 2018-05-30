В Ленобласти нашли снаряды времен войны, привязанные к опоре ЛЭП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Энергетики обнаружили два минометных снаряда времен Великой Отечественной войны, привязанных неизвестными к опоре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщает пресс-служба АО "Ленинградская областная электросетевая компания" (ЛОЭСК).

"Сегодня, 30 мая, сотрудниками Центрального филиала компании ЛОЭСК во время планового обхода воздушной линии 10 кВ на выезде из Кировска в сторону города Отрадное были обнаружены два минометных снаряда, привязанных проволокой к опоре на высоте человеческого роста. Судя по внешнему виду, снаряды относятся ко времени Великой Отечественной войны и были выкопаны кем-то из земли", — говорится в сообщении.

Сотрудники компании сообщили о находке в правоохранительные органы и экстренные службы.

"Каким образом снаряды оказались привязаны к опоре, мы можем только гадать. Мы находимся на территории Невского пятачка, здесь в земле находится множество артефактов времен войны, которые пользуются спросом среди так называемых "черных копателей". Не исключено, что кто-то из них обнаружил неразорвавшиеся снаряды, но не захотел лично звонить полиции и повесил их на видное место", — отметил главный инженер Центрального филиала ЛОЭСК Дмитрий Дубровский, слова которого приводятся в сообщении.