В Петербурге задержали экс-главу комитета по строительству Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Бывший председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов задержан по делу, связанному с деятельностью в период работы в администрации Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

В среду в СМИ появилась информация об обысках в комитете по строительству Ленобласти и задержании его бывшего председателя Виталия Жданова.

"Следственные действия в комитете по строительству действительно имели место, связаны они были с его недавним руководителем Виталием Ждановым. Он задержан, однако он уволен из администрации с должности председателя комитета 28 мая", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следственные действия связаны с деятельностью Жданова в период его работы в администрации Санкт-Петербурга в 2012 году, отметив, что в областную администрацию он перешел в 2014 году.

В пресс-службе регионального УФСБ участие сотрудников ведомства в оперативно-следственных действиях, проводимых в комитете по строительству Ленинградской области, подтвердили, однако отказались комментировать их цель и достигнутые результаты. Комментарий городского управления следственного комитета РИА Новости пока получить не удалось.