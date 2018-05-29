В Петербурге локализовали пожар в универмаге "Пассаж"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Возгорание в универмаге "Пассаж" на Невском проспекте в Петербурге локализовано, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19.45 мск. Горела надстройка на кровле на площади 80 квадратных метров. На место пожара выехали от МЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

"Пожар локализован в 20.32. Из здания до приезда МЧС вывели 450 посетителей и 80 сотрудников универмага", — сказал собеседник агентства.

"Пассаж" — один из старейших и крупнейших торговых домов в Санкт-Петербурге, расположен по адресу: Невский проспект, дом 48. Здание универмага построено в 1846—1848 годах архитектором Р. А. Желязевичем. На первом этаже здания размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Затем здание неоднократно перестраивалось и реконструировалось. В 1933 году "Пассаж" стал государственным универмагом, в 1941–1947 годах его закрывали на консервацию, а в 1961 году в "Пассаже" открылся первый в СССР универмаг для женщин.