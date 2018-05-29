Балетную группу Киркорова обокрали подростки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Установлена личность злоумышленников, похитивших сценические костюмы для шоу Филиппа Киркорова, ими оказались двое школьников, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявление о том, что из одной из фур, на которой перевозили декорации для шоу Киркорова, пропали восемь сценических костюмов кордебалета, поступило в дежурную часть полиции в городе Павлово Нижегородской области утром в понедельник.

"Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов – 4 красного и 4 черного цвета. На следующий день ребята принесли похищенные костюмы в школу, где проходили экзамены. Все костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия", — рассказали в пресс-службе регионального главка.

По словам собеседника агентства, пока не ясно, что послужило мотивом преступления – жажда наживы или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.