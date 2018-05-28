В Нижегородской области у балетной группы Киркорова украли костюмы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Восемь сценических костюмов выкрали в Павлове из фуры, на которой перевозили декорации для шоу Филиппа Киркорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявление о том, что из одной из фур пропали костюмы кордебалета, поступило в дежурную часть межрайонного отдела МВД России "Павловский" утром в понедельник.

"Заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого были припаркованы фуры, перевозящие костюмы и декорации для шоу известного российского артиста. В заявлении сказано, что были похищены восемь костюмов кордебалета", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Предварительная стоимость каждого их украденных костюмов — 1,3 тысячи долларов, общий ущерб оценивается примерно в 11 тысяч долларов. Окончательные выводы о стоимости пропажи можно будет сделать по результатам оценочных исследований, уточнили в пресс-службе регионального главка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по факту кражи проводится проверка. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Концерт Филиппа Киркорова "Я" состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе "Звезда" в Павлове 28 мая в 19.00.