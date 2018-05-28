В Петербурге завершили расследование дела саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Уголовное дело организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела перед их направлением прокурору и в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Участие в экстремистском сообществе". В понедельник фигурантам была в очередной раз продлена мера пресечения.

"Обвинение в окончательной форме фигурантам предъявлено. Продление мер пресечения следователь обосновал необходимостью выполнить требования статьей 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и защитника с материалами дела — ред.) и направить уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокурору", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими. Кроме того, в апреле в отношении одного из руководителей организации был возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Размер легализованных денежных средств составил не менее 17 миллионов рублей, сообщала ОПС.

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.