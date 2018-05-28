Обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный пройдет еще одну экспертизу

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", отправят на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщила журналистам его адвокат Елена Киселева.

По её словам, для этого Генина 29 мая доставят самолетом в Москву. Адвокат уточнила, что его уже осматривали местные психологи, в частности от МЧС, которые пришли к выводу о его полной вменяемости и отсутствии психических заболеваний, но отметили тяжелое эмоциональное состояние.

"Его состояние обусловлено этим тяжёлым пожаром, тяжелой работой, впечатлениями страшными: 40 часов они работали, не покладая рук. В институте Сербского он пройдёт дополнительную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Не вижу в этом ничего страшного. Он вполне адаптировался, но отдельные высказывания журналистов его опять выбивают из колеи", — сказала она.

Киселева отметила, что лучше бы это время он провёл в санатории, встретился бы с женой, о свидании с которой Генин ранее просил суд, но получил отказ. По её словам, пожарный общается с родными и близкими только через переписку, в том числе по электронной почте.

Адвокат также предположила, что Генин может не успеть вернуться из Москвы к рассмотрению ходатайства о продлении срока ареста, истекающего 11 июня. Тогда, по её мнению, ему могут продлить срок содержания под стражей заочно. Возможно, заседание пройдет по конференц-связи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание. Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Общественники просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест и создали петицию в его поддержку, которую в интернете подписали уже более 49 тысяч человек.