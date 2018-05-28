Суд изъял автомобили у экс-подрядчика сцены МДТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве компании "Стройсоюз СВ", бывшего подрядчика сооружения новой сцены Малого драматического театра (МДТ), проект которой связан с хищением бюджетных средств, обязал эту компанию передать конкурсному управляющему 9 автомобилей, в том числе пять машин Lexus и два Porsche.
"Ходатайство конкурсного управляющего Соколова Максима Игоревича об истребовании материальных ценностей должника у бывшего руководителя удовлетворить. Обязать руководителя ООО "Стройсоюз СВ"… Каракова… передать конкурсному управляющему… материальные ценности должника, в том числе… транспортные средства", — говорится в определении арбитража.
Помимо автомобилей, суд обязал бывшее руководство "Стройсоюза" передать конкурсному управляющему оригиналы правоустанавливающих документов на транспортные средства, все комплекты ключей и необходимые системы защиты, отмечается в определении суда.
По оценке следствия, более 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование сцены МДТ, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия, украденные деньги были потрачены на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.