Суд изъял автомобили у экс-подрядчика сцены МДТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве компании "Стройсоюз СВ", бывшего подрядчика сооружения новой сцены Малого драматического театра (МДТ), проект которой связан с хищением бюджетных средств, обязал эту компанию передать конкурсному управляющему 9 автомобилей, в том числе пять машин Lexus и два Porsche.

Компания "Стройсоюз СВ" в апреле была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Ранее в декабре 2016 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная Минкультуры РФ, в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта со "Стройсоюзом СВ" на строительство новой сцены МДТ. Как сообщали РИА Новости в министерстве культуры РФ, государственный заказчик решил расторгнуть контракт с ООО "Стройсоюз СВ", так как подрядчик сорвал график работ на 2016 год и не отработал аванс, выплаченный в 2015 году. Это привело к тому, что лимит финансирования, предусмотренный на объект в 2016 году, не был освоен.

"Ходатайство конкурсного управляющего Соколова Максима Игоревича об истребовании материальных ценностей должника у бывшего руководителя удовлетворить. Обязать руководителя ООО "Стройсоюз СВ"… Каракова… передать конкурсному управляющему… материальные ценности должника, в том числе… транспортные средства", — говорится в определении арбитража.

Согласно этому судебному акту, конкурсному управляющему надлежит передать, в частности, 2 автомобиля Lexus LX570, а также Lexus ES200, Lexus NX 200, Lexus RX 350 и автомобили Porsche Macan S и Porsche Panamera Turbo S. Все машины выпущены в 2015 году.

Помимо автомобилей, суд обязал бывшее руководство "Стройсоюза" передать конкурсному управляющему оригиналы правоустанавливающих документов на транспортные средства, все комплекты ключей и необходимые системы защиты, отмечается в определении суда.

По оценке следствия, более 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование сцены МДТ, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия, украденные деньги были потрачены на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.