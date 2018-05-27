В ФСБ рассказали о попытках незаконного ввоза в Россию санкционных товаров

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пограничные органы РФ в прошлом году предотвратили ввоз в Россию иностранных санкционных товаров на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, это почти в полтора раза больше, чем в 2016 году, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности предпринимаются попытки незаконного перемещения через государственную границу санкционной продукции на северо-западном, западном и юго-восточном участках. В 2017 году пограничными органами предотвращен незаконный ввоз в Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения на сумму порядка 200 миллионов рублей, что почти в полтора раза превышает показатели 2016 года", — сказал Кулишов.

Предметом контрабандной деятельности также являются табачные изделия, алкогольная продукция, товары народного потребления, полудрагоценные минералы и дериваты диких животных, отметил он.

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