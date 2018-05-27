Пограничники в 2017 году задержали 40 судов, занимавшихся браконьерством

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пограничные органы РФ в 2017 году задержали 40 российских и иностранных промысловых судов, занимавшихся браконьерством, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"В рамках противодействия незаконным добыче и реализации водных биологических ресурсов (ВБР) пограничными органами в прошлом году выявлено более 7 тысяч нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении ВБР, задержано 40 российских и иностранных промысловых судов", — сказал Кулишов.

"Из незаконного оборота изъято около 1,5 тысяч тонн ВБР, назначено более 14,5 тысяч административных наказаний в виде штрафов на сумму свыше 530 миллионов рублей", — добавил он.

По словам Кулишова, наибольшее количество правонарушений в этой сфере выявляется в Тихоокеанском и Каспийском регионах, что связано с высоким спросом на особо ценные и ценные виды, такие как краб, осетровые и лососевые виды рыб.

"Так, за незаконную добычу осетровых видов рыб на Каспии в прошлом году задержано более 950 нарушителей, объем изъятых уловов ВБР превысил 57 тонн. В естественную среду обитания выпущено более 2 тысяч экземпляров осетровых видов рыб", — сообщил Кулишов.

"Следует отметить, что проводимые пограничными органами мероприятия по пресечению незаконной добычи ВБР в ряде случаев встречают силовое противодействие со стороны браконьеров и их пособников. Имеют место факты нападения на наших инспекторов, неподчинения их требованиям. Такие попытки пресекаются сотрудниками пограничных органов", — добавил руководитель погранслужбы.

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