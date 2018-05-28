Владимир Кулишов: столетие Погранслужбы России будет всенародным праздником

Предстоящий в России чемпионат мира по футболу потребует напряженной работы органов безопасности РФ, в том числе Пограничной службы ФСБ. О том, как пограничники будут работать во время турнира, во второй части интервью РИА Новости рассказал заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов. Речь также шла о том, как пограничники обеспечивают безопасность России в Арктике, как они взаимодействуют с Вооруженными силами и как выстроена работа с коллегами из СНГ и стран дальнего зарубежья.

— Владимир Григорьевич, на предстоящее совсем скоро крупнейшее международное спортивное соревнование — чемпионат мира по футболу в Россию одновременно приедет рекордное в истории нашей страны количество иностранных туристов. Как вы оцениваете готовность пограничных органов к предстоящему турниру? Что нового появится в пограничном контроле в указанный период? Учитывается ли здесь опыт чемпионатов мира по футболу, ранее проходивших в других странах?

— На период проведения чемпионата мира в России пропуск через государственную границу участников и гостей планируется осуществлять во всех открытых пунктах пропуска. Основной пассажиропоток прогнозируется в аэропортах городов-организаторов проведения чемпионата, автомобильных пунктах пропуска Калининградской и Ленинградской областей и железнодорожном пункте пропуска Санкт-Петербург-Финляндский.

Особенности въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства — участников и гостей чемпионата установлены федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому болельщики, следующие на чемпионат, могут въезжать в страну и выезжать из нее по действительным документам и персонифицированным картам зрителей, в том числе в электронном виде.

В целях создания комфортных условий для пропуска через государственную границу участников и гостей чемпионата, увеличения пропускной способности пунктов пропуска Минтрансом России осуществляются мероприятия по их дополнительному оснащению. Так, к чемпионату планируется установка более 230 пропускных модулей и около 300 мобильных стоек паспортного контроля, проведена работа по их техническому оснащению.

При подготовке к пропуску гостей чемпионата учитывался опыт, полученный в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, когда была апробирована система пропуска через государственную границу болельщиков по персонифицированным картам зрителей.

— С какими вызовами сталкиваются наши пограничники, охраняющие границу на море? Что можно сказать о масштабе браконьерства и контрабанды биоресурсов?

— На морских направлениях проявляется широкий спектр угроз пограничной безопасности Российской Федерации. К ним относятся вероятность осуществления террористических актов на морских транспортных коммуникациях, объектах добычи и транспортировки углеводородного сырья, незаконное рыболовство и вывоз за рубеж водных биоресурсов (ВБР), предпосылки к техногенным катастрофам.

В 2017 году основные усилия береговой охраны сосредоточивались на обеспечении охраны объектов морской экономической деятельности, а также нейтрализации угроз безопасности, связанных с незаконным рыболовством.

Совместно с кораблями Черноморского флота обеспечена безопасность строительства Керченского мостового перехода, контроль за судоходством в Керчь-Еникальском канале. Корабельным составом пограничных органов организована охрана объектов добычи и транспортировки углеводородного сырья в акваториях Охотского, Баренцева, Черного и Каспийского морей.

В рамках противодействия незаконным добыче и реализации ВБР пограничными органами в прошлом году выявлено более 7 тысяч нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении ВБР, задержано 40 российских и иностранных промысловых судов, из незаконного оборота изъято около 1,5 тысячи тонн ВБР, назначено более 14,5 тысячи административных наказаний в виде штрафов на сумму свыше 530 миллионов рублей.

Наибольшее количество правонарушений в указанной сфере выявляется в Тихоокеанском и Каспийском регионах, что связано с высоким спросом на особо ценные и ценные виды ВБР, такие как краб, осетровые и лососевые виды рыб. Так, за незаконную добычу осетровых видов рыб на Каспии в прошлом году задержано более 950 нарушителей, объем изъятых уловов ВБР превысил 57 тонн. В естественную среду обитания выпущено более 2 тысяч экземпляров осетровых видов рыб.

Следует отметить, что проводимые пограничными органами мероприятия по пресечению незаконной добычи ВБР в ряде случаев встречают силовое противодействие со стороны браконьеров и их пособников. Имеют место факты нападения на наших инспекторов, неподчинения их требованиям. Такие попытки пресекаются сотрудниками пограничных органов.

— Одним из приоритетов пограничных органов является защита безопасности и интересов России в Арктике. Как меняются задачи российских пограничников в этом регионе на фоне возрастающего числа других стран (причем не только из арктической зоны), которые также заинтересованы в освоении Арктики?

— Интерес ведущих мировых держав к Арктике продолжает расти. Во многом это объясняется высоким экономическим и транзитным потенциалом региона. Северный морской путь (СМП) является кратчайшим судоходным маршрутом между Европой и Азией и позволяет существенно сократить время транспортировки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Северную Америку и Западную Европу.

Возросла активность морской научно-исследовательской и иной хозяйственной деятельности, проводимой иностранными компаниями, в том числе в зоне интересов Российской Федерации. Не ослабевает туристический интерес к арктическим островам.

Реализуется круизная программа правительства Российской Федерации по маршруту архипелаг Шпицберген — архипелаг Земля Франца-Иосифа — архипелаг Шпицберген, в рамках которой в летний период 2017 года осуществлено три рейса судна "Си Спирит". По маршруту Мурманск — архипелаг Земля Франца-Иосифа — Северный полюс — архипелаг Земля Франца-Иосифа — Мурманск дважды проследовал атомный ледокол "50 лет Победы" с иностранными туристами.

Научно-исследовательская и туристическая деятельность в Арктике сопровождается увеличением количества нарушений установленных правовых режимов. Со стороны судовладельцев предпринимаются попытки несанкционированного захода в акватории СМП, допускаются факты нарушений режима плавания.

В целях контроля за обстановкой в арктических широтах наращиваются возможности береговой охраны. Создаются автоматизированные системы технического контроля обстановки, межведомственные региональные информационно-координирующие центры, формирующие единое информационное пространство для согласованных действий федеральных органов государственной власти Российской Федерации по защите национальных интересов в Арктике.

Ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров. В 2016 году введен в строй головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда", специально спроектированный для решения задач пограничной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе арктических морей Российской Федерации. В 2017 году он активно использовался в интересах охраны государственной границы.

© РИА Новости / Сергей Ещенко Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная звезда" береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в порту Мурманска © РИА Новости / Сергей Ещенко Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная звезда" береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в порту Мурманска

В целях совместного решения задач обеспечения пограничной безопасности в арктическом регионе по нашей инициативе в 2015 году создан Арктический форум береговых охран (далее — АФБО), в состав которого вошли представители береговых охран государств-членов Арктического совета (Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция, Исландия, Дания, Норвегия). В рамках форума в 2017 году проведено учение "Арктический страж — 2017" по отработке вопросов взаимодействия при поиске и спасании людей на море, оказании помощи пассажирскому судну, терпящему бедствие в Арктике.

Руководителями береговых охран стран-членов АФБО на встрече в марте 2018 года принята предложенная российской стороной автоматическая система обмена информацией в качестве инструмента обмена информацией, представляющей взаимный интерес.

— Как сейчас идет взаимодействие пограничных органов с Вооруженными силами нашей страны? Каковы форматы совместной работы по обеспечению безопасности России — в частности, участие пограничных органов в учениях, проводимых министерством обороны?

— Взаимодействие пограничных органов с подразделениями и частями Вооруженных сил Российской Федерации регламентировано федеральным законодательством и предусматривает совместную деятельность как в мирное, так и в военное время.

В соответствии с Законом "О Государственной границе Российской Федерации" в мирное время Вооруженные силы Российской Федерации участвуют в защите государственной границы, выделяют пограничным органам силы и средства для наращивания усилий в пограничных поисках и операциях. В ходе совместных учений и тренировок, проводимых непосредственно на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, отрабатываются способы совместных действий пограничных органов и взаимодействующих подразделений Вооруженных сил и национальной гвардии по охране государственной границы в кризисных ситуациях.

Привлечение пограничных органов к решению задач обороны осуществляется в рамках федерального закона "Об обороне", в соответствии с которым пограничные органы в составе органов Федеральной службы безопасности могут выполнять отдельные задачи территориальной обороны и обеспечения мер военного положения в приграничных субъектах Российской Федерации.

Пограничные органы на регулярной основе принимают участие в мероприятиях подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, проводимых по планам Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и командующих войсками военных округов и Северного флота.

В 2017 году в ходе совместного стратегического учения "Запад — 2017" отработаны задачи по противодействию диверсионно-террористической деятельности. В текущем году пограничные органы примут участие в командно-штабном учении "Восток — 2018".

Таким образом, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с соединениями и частями Вооруженных сил Российской Федерации позволяет решать совместные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации.

— А как развивается пограничное сотрудничество со странами СНГ? В каких направлениях ведется совместная работа?

— Пограничное сотрудничество со странами СНГ является одним из приоритетных направлений деятельности Пограничной службы ФСБ России. Организационной формой сотрудничества пограничных ведомств стран СНГ является Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), рабочим органом которого выступает Координационная служба СКПВ.

В рамках СКПВ вырабатываются и реализуются согласованные подходы государств — участников Содружества по нейтрализации трансграничных угроз, прежде всего международного терроризма, незаконной миграции и наркотрафика. При этом российская сторона выступает инициатором большинства совместных специальных пограничных операций, проводимых под патронажем КС СКПВ.

В целях пресечения противоправной деятельности на внешних границах государств-участников СНГ в 2017 году проведены специальные пограничные операции "Бастион — 2017" (участники: Россия, Белоруссия) и "Шекара — 2017" (Россия, Казахстан).

Развивается пограничное сотрудничество в рамках ШОС. В 2017 году проведена совместная пограничная операция "Единство — 2017" (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан).

Совершенствуется сотрудничество с пограничными ведомствами иностранных государств на двусторонней основе. Наиболее тесное взаимодействие поддерживается с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и Государственной пограничной службой КНБ Республики Казахстан. Совместно с белорусскими партнерами в прошлом году проведено совместное оперативно-профилактическое мероприятие "Союз — 2017", в ходе которого задержано более 800 нарушителей государственной границы и ее режима.

В ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий пограничных служб России и Казахстана по пресечению браконьерской деятельности на Каспийском море удалось предотвратить незаконный оборот более 45 тонн осетровых и других ценных видов рыб, задержано около 1,5 тысячи нарушителей пограничного режима.

Дальнейшее развитие пограничного сотрудничества предполагает последовательный переход к согласованным действиям с пограничной охраной соседних государств по охране отдельных участков государственной границы.

— Каковы взаимоотношения Пограничной службы ФСБ России с аналогичными структурами европейских стран — Германии, Норвегии, Финляндии, а также прибалтийских государств? Как идет взаимодействие с пограничниками Китая, Монголии и Японии? Есть ли контакты с пограничниками США и если да, то в каких направлениях?

— Опыт взаимодействия показывает, что эффективно противостоять трансграничной преступности можно лишь сообща. Это понимают и наши партнеры, которые стремятся объединять усилия в противодействии транснациональным угрозам пограничной безопасности.

Примером успешного взаимодействия с пограничными ведомствами европейских стран является обеспечение безопасности Кубка конфедераций FIFA 2017 года в России. С Федеральной полицией Германии организовано профилирование рисков нахождения лиц, возможно причастных к террористической и экстремисткой деятельности, в пассажиропотоке на путях международного сообщения. Осуществлялся обмен данными с полицией Норвегии и Пограничной охраной Финляндии в отношении радикальных фанатов, следующих через пункты пропуска.

Поддерживается взаимодействие с латвийскими, литовскими и эстонскими партнерами. В 2017 году возобновлено проведение мероприятий российско-финляндско-эстонского сотрудничества по вопросам охраны морской границы.

Эффективным является взаимодействие подразделений береговых охран России и Королевства Норвегия. Данный формат сотрудничества рассматривается нами как одно из перспективных направлений развития партнерства в арктическом регионе.

В интересах координации совместных усилий по пресечению противоправной деятельности ежегодно проводятся встречи руководителей пограничных ведомств Китая, Монголии и Японии.

Внедряется практика совместных с монгольской стороной действий по охране российско-монгольской границы. С китайскими партнерами налажено активное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Выстроено взаимодействие с Управлением безопасности на море Японии по пресечению нарушений в сфере незаконного промысла.

Развивается взаимодействие Пограничной службы ФСБ России с Береговой охраной США в многосторонних и двусторонних форматах сотрудничества по вопросам обеспечения региональной морской безопасности в северной части Тихого океана. Налажен обмен информацией между Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району (город Петропавловск-Камчатский) и 17-м районом БОХР США (город Джуно, штат Аляска).

В январе 2017 года в результате реализации информации, полученной от 17-го района БОХР США, силами Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району в зоне действия Конвенции о сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана было задержано судно VIRILE (флаг — Того, порт приписки — Ломе), на борту которого находилось около 35 тонн незаконно добытого в исключительной экономической зоне России живого краба синего. В январе текущего года в Беринговом море совместно с американскими партнерами осуществлены согласованные действия по задержанию судна Sea Breeze (флаг — Сьерра Леоне), осуществлявшего незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.

Пограничная служба ФСБ России настроена на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества со всеми, кто заинтересован в налаживании взаимовыгодных контактов.

— Как идет переоснащение пограничных органов на современную технику, позволяющую более эффективно решать задачи, стоящие перед пограничниками? Можно ли рассказать, какими образцами вооружений и техники оснастились пограничные органы за последнее время и какие здесь планы на ближайшую перспективу?

— Оснащение пограничных органов современным вооружением, военной и специальной техникой осуществляется в соответствии с Программой вооружения Пограничной службы ФСБ России на 2018-2027 годы, а также комплексными целевыми программами.

На плановой основе в пограничные подразделения поставляются современные вооружения и техника: унифицированные транспортные средства, различные сигнализационные комплексы и системы наблюдения, приборы навигации и средства связи. Наряду со стационарными техническими средствами пограничники оснащаются портативными тепловизорами и мобильными патрульными комплексами. В охране государственной границы используются беспилотные авиационные системы отечественного производства.

Существенно возросли наши возможности по охране государственной границы на море. В пограничные органы поступают новые корабли и катера различных проектов и модификаций.

В 2017 году на вооружение пограничных органов поставлено около 1,3 тысячи комплектов технических средств и инженерного вооружения. В состав береговой охраны приняты два пограничных сторожевых корабля и восемь катеров.

Активно ведется разработка средств автоматизации пограничного контроля, в том числе досмотра транспортных средств. Обновлены технические средства проверки документов на право пересечения государственной границы, модернизировано специальное программное обеспечение ведомственного сегмента ФСБ России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность.

В целом в оснащении пограничных органов мы следуем основным тенденциям мировой практики: создаваемые технические средства включаются в автоматизированные комплексы и системы контроля обстановки.

— Пограничник всегда ассоциировался со служебной собакой, поэтому любопытно узнать, какое место сейчас занимают служебные животные в охране границы?

— Активное использование в пограничной деятельности технических средств не снижает роль служебных животных в решении задач по охране государственной границы. В настоящее время в пограничных органах насчитывается свыше 3 тысяч служебных собак и более 800 лошадей.

Служебные собаки остаются незаменимым средством при поиске и задержании нарушителей границы, обнаружении мин, взрывчатых веществ, наркотических средств, с чем человеку и технике справиться сложно. С их помощью в минувшем году досмотрено свыше 2,6 миллиона автотранспортных средств и железнодорожных вагонов, около 10 тысяч единиц крупногабаритных грузов, около 12 тысяч морских, речных и воздушных судов, задержано более 1,7 тысячи нарушителей государственной границы и ее режима, обнаружено и изъято 21 единица оружия, 2,2 тысячи боеприпасов, свыше 120 килограммов наркотических средств.

Например, в феврале 2017 года с помощью служебной собаки по кличке Саграна при осмотре транспортных средств в автомобильном пункте пропуска в скрытой полости автомобиля обнаружены автомат и более 1,1 тысячи различных патронов. А собака по кличке Нора по запаховому следу нарушителей обнаружила два замаскированных в лесопосадке мешка, в которых находилось свыше 45 килограммов марихуаны и около 2 килограммов гашиша.

В целях повышения эффективности применения служебных животных в охране государственной границы совершенствуются система подготовки специалистов кинологии и кавалерии, а также деятельность племенных питомников.

Проводятся соревнования по кинологии пограничных органов. Ежегодно сборная команда Пограничной службы ФСБ России принимает участие во Всероссийских соревнованиях общества "Динамо" по многоборью кинологов среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В 2017 году она заняла первое место.

— Важными вопросами является социальное и бытовое обеспечение военнослужащих пограничных органов. Как они решаются?

— В целях создания необходимых социально-бытовых условий для сотрудников пограничных органов и членов их семей ведомством реализуется современная жилищная программа. Значительная часть жилья вводится в рамках федеральных целевых программ.

Если раньше на заставах служили военнослужащие по призыву, которые размещались в зданиях казарменного типа, то в настоящее время сотрудники пограничных органов проходят службу на профессиональной основе. У многих из них семьи. Мы исходим из того, что для них должны быть созданы самые комфортные условия. Поэтому новые пограничные заставы обустроены по-современному и оборудованы по последнему слову техники. Созданы хорошие условия для службы и отдыха.

Только в 2017 году введено в эксплуатацию 18 объектов социальной инфраструктуры, позволивших улучшить социально-бытовые условия свыше 1 тысячи сотрудников пограничных органов и членов их семей.

За три последних года для сотрудников пограничных органов построено и выделено порядка 14 тысяч квартир. До конца 2021 года в рамках федеральных целевых программ планируется построить еще около 4 тысяч квартир.

— Каковы требования к кандидатам на службу в пограничные органы, как проходит отбор кандидатов? Достаточна ли в настоящее время укомплектованность подразделений сотрудниками? Растет ли интерес у молодых людей к службе на границе? И как планируется совершенствовать подготовку кадров?

— Динамичность обстановки на государственной границе, разноплановость решаемых оперативно-служебных задач, а также растущая оснащенность пограничных органов современными техническими средствами охраны государственной границы определяют потребность пограничных органов в высококвалифицированных кадрах. Поэтому к кандидатам, изъявившим желание проходить военную службу, предъявляются высокие требования к уровню общеобразовательной и физической подготовки, личностно-деловым качествам и состоянию здоровья.

Престиж пограничной службы в обществе и государстве достаточно высок, о чем свидетельствует конкурс при поступлении в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля.

Подготовка специалистов для пограничной службы интегрирована в систему подготовки органов Федеральной службы безопасности и осуществляется по программам высшего и среднего профессионального образования. Перечень специальностей, по которым готовятся сотрудники в пограничных институтах и их филиалах, а также учебная и материально-техническая база полностью удовлетворяют современные потребности пограничных органов.

Любой гражданин, желающий проходить военную службу на границе, может обратиться в пограничный орган или территориальный орган безопасности по месту жительства, в которых его просьба будет внимательно рассмотрена. Условия отбора регулярно размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте ФСБ России.

— В текущем году утверждены новые Основы государственной пограничной политики Российской Федерации. В связи с чем возникла такая необходимость? В рамках их реализации будет ли разработана новая стратегия развития пограничной службы, если да, то в какие сроки? В целом какой вы видите пограничную службу в будущем?

— Пограничная политика, как и всякая другая государственная деятельность, периодически должна корректироваться адекватно новым вызовам и угрозам национальной безопасности. Основы государственной пограничной политики 1996 года наряду с другими концептуальными документами являлись методологической базой для формирования системы защиты национальных интересов Российской Федерации на начальном этапе становления современного российского государства.

За прошедшие двадцать с лишним лет сформировались новые угрозы безопасности Российской Федерации в пограничной сфере, изменился характер международных отношений Российской Федерации с иностранными государствами. Возросли возможности нашего государства по нейтрализации угроз пограничной безопасности. Изменились подходы к стратегическому планированию в сфере обеспечения национальной безопасности.

В новых Основах уточнены цель, задачи и основные направления государственной пограничной политики, определен механизм их реализации. При этом целью государственной пограничной политики является защита национальных интересов в пограничном пространстве Российской Федерации.

В указанных интересах предусматривается реализовать комплекс сбалансированных мер, направленных на развитие приграничных регионов Российской Федерации, совершенствование системы защиты и охраны государственной границы с одновременным ее обустройством и международно-правовым оформлением. Вышеуказанные меры будут сопровождаться дальнейшим развитием пограничного сотрудничества с иностранными партнерами, обеспечивающим бесконфликтное решение возникающих пограничных проблем.

Одним из основных направлений реализации государственной пограничной политики является совершенствование системы защиты и охраны государственной границы, что непосредственно связано с деятельностью пограничной службы и перспективами ее дальнейшего развития.

В настоящее время завершается реализация Стратегии строительства и развития Пограничной службы ФСБ России и пограничных органов на период до 2020 года. Целью проводимых мероприятий является создание оптимальной по составу и численности структуры пограничных органов, их оснащение современными вооружением, военной и специальной техникой, совершенствование форм и способов пограничной деятельности, позволяющих эффективно выполнять не только задачи по защите и охране государственной границы Российской Федерации, но и противодействовать международному терроризму и трансграничной преступности.

Перспективы дальнейшего развития пограничной службы мы связываем с внедрением в практику пограничной деятельности современных информационных технологий. В этих целях будет продолжена работа по созданию автоматизированной системы контроля за обстановкой на границе, что в свою очередь потребует дальнейшего развития технических средств охраны государственной границы и системы управления ими.

Будем наращивать оперативный потенциал пограничных органов, совершенствовать совместную деятельность с территориальными органами безопасности в интересах повышения эффективности противодействия международному терроризму и трансграничной преступности.

Приоритеты дальнейшего развития пограничной службы будут определены в соответствующей Стратегии на период до 2030 года.

— Одним из элементов повышения популярности и престижа военной службы, в том числе в пограничных органах, являются произведения культуры, в том числе литература и кинокартины. В течение десятилетий выходило много таких произведений, имевших широкую популярность, достаточно вспомнить довоенные и послевоенные книги, замечательный телесериал 80-х годов "Государственная граница". А как сейчас идет популяризация пограничной службы? Готовятся ли новые книги и фильмы?

— Действительно, кинематограф вносит весомый вклад в повышение привлекательности пограничной службы. При непосредственном участии ведомства за последние годы снято несколько художественных фильмов, среди которых: "Стреляющие горы", "Тихая застава", "На рубеже. Ответный удар". Эти картины получили положительные отзывы зрителей, часто демонстрируются на центральных каналах телевидения, особенно накануне Дня пограничника. Мы продолжим работу по созданию художественных фильмов о деятельности пограничников.

Значительная работа ведется в этом направлении и в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня учреждения пограничной охраны. На основе архивных материалов сняты фильмы о выдающихся руководителях и сотрудниках пограничных органов, а также исторических событиях, в которых они принимали участие. Подготовлены циклы теле- и радиопередач об истории пограничных органов, сегодняшней службе пограничников, а также фотодокументальные и другие выставки, посвященные различным историческим периодам деятельности воинов границы.

В целях сохранения и приумножения лучших традиций органов Федеральной службы безопасности, а также достижения преемственности в деле охраны и защиты государственной границы Российской Федерации в преддверии празднования 100-летия учреждения пограничной охраны ведется активная работа по присвоению почетных наименований 15 пограничным заставам и одному пограничному патрульному судну.

Значительная роль в деле популяризации пограничной службы отведена нашим творческим коллективам, которые активно участвуют в культурной жизни приграничья. В Пограничной службе ФСБ России и пограничных органах функционируют Центральный пограничный ансамбль, Центральный пограничный музей ФСБ России, 10 ансамблей песни и пляски, 4 военных оркестра, 136 образований музейного типа и комнат (кают) боевой славы (истории). Ежегодно в субъектах Российской Федерации проводятся культурно-патриотические мероприятия "Беречь Отчизну — долг и честь!"

Положительный эффект имеет распространение книжно-журнальной продукции о героической истории и суровых буднях границы. К 100-летию со дня учреждения пограничной охраны книжно-журнальным издательством "Граница" ФСБ России изданы иллюстрированный очерк "Летопись пограничного века" и публицистический сборник "Наследники пограничной славы", фотоальбом "100 картин о границе".

— Можете ли вы привести конкретные современные примеры мужества и героизма российских пограничников, которые легли или могли бы лечь в основу сюжетов новых произведений?

— Принято считать, что место подвигу есть и в мирной жизни. Одним из ярких примеров этого является поступок приморского пограничника Алексея Пузанова, который из полыхающего огнем дома, где располагался частный детский сад, спас шестерых детей и молодую женщину.

В основу сюжета новых произведений о пограничниках может лечь сама жизнь и повседневная служба на границе. Она сопряжена с определенными трудностями, требует моральных и физических сил. Порой пограничникам приходится действовать в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.

Осенью минувшего года при задержании лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности на российско-украинском участке границы, погиб сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Курской области старший прапорщик Сергей Широбоков. Указом президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества.

Следует сказать, что нынешнее поколение защитников границы достойно продолжает славные традиции, заложенные предшественниками.

— Какие основные мероприятия проходят в нашей стране по случаю 100-летия органов пограничной охраны?

— В Пограничной службе ФСБ России проводится комплекс мероприятий, посвященных юбилею. В канун праздника руководством Пограничной службы ФСБ России предусмотрены приемы пограничников — ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Совместно с руководством Российского Совета ветеранов пограничной службы организовано посещение ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в юбилейных мероприятиях.

28 мая мы отметим 100-летие со дня учреждения пограничной охраны. По сути, это всенародный праздник. Торжественно-памятные и культурно-массовые мероприятия пройдут практически во всех субъектах Российской Федерации.

Под патронажем Российского Совета ветеранов пограничной службы 27 мая традиционно был проведен торжественный ритуал боевого расчета.

Предусмотрены фотодокументальные выставки, посвященные различным историческим периодам деятельности пограничных органов, выступления пограничных творческих коллективов перед сотрудниками, ветеранами, членами их семей и жителями приграничья.

В Москве в Государственном Кремлевском Дворце состоится традиционный праздничный концерт, посвященный Дню пограничника, с участием артистов Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и звезд российской эстрады. Завершится празднование красочным фейерверком.

Для участия в праздничных мероприятиях приглашены руководители пограничных ведомств государств-участников СНГ и представители ветеранских организаций.

— Владимир Григорьевич, что вы пожелаете действующим военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам пограничникам в канун праздника?

— От руководства ФСБ России поздравляю сотрудников, гражданский персонал, ветеранов и членов их семей со 100-летием со дня учреждения пограничной охраны и Днем пограничника. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в деле защиты и охраны государственной границы и мирного неба.