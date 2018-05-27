Пограничники в 2017 году задержали 600 мигрантов-нелегалов из Азии и Африки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники в 2017 году задержали более 600 транзитных мигрантов из ряда стран Азии и Африки, большинство из которых пыталась незаконно пересечь государственную границу РФ на северо-западе и западе России, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"В 2017 году пограничными органами задержано более 600 транзитных мигрантов (граждане Индии, Марокко, Туниса, Шри-Ланки, Сирии, Ирана, Ирака, Алжира), основная часть из которых пыталась незаконно пересечь государственную границу на северо-западном и западном участках границы", — добавил он.
Полностью текст интервью читайте в 00.00 на сайте ria.ru>>