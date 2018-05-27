МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники совместно с территориальными органами безопасности в 2017 году выявили свыше 1,4 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Боевики, выдавливаемые из зон вооруженных конфликтов, пытаются использовать канал международного транспортного сообщения для незаконного проникновения в Россию и другие страны СНГ. В связи с этим пограничными органами и территориальными органами безопасности наработана и постоянно совершенствуется практика совместной деятельности по выявлению в пассажиропотоке лиц данной категории", — сказал Кулишов.

"В 2017 году в ходе совместных фильтрационно-проверочных мероприятий выявлено свыше 1,4 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, 50 иностранных граждан, планировавших выехать транзитом через территорию Российской Федерации в зоны международных конфликтов, задержано более 6,5 тысяч лиц, находившихся в международном и федеральном розыске", — добавил руководитель погранслужбы.

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