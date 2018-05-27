Пограничники ежегодно задерживают до трех тысяч нарушителей госграницы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники ежегодно пресекают порядка 45 тысяч нарушений режима государственной границы РФ, в том числе задерживают до 3 тысяч нарушителей границы, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Ежегодно пограничными органами пресекается порядка 45 тысяч нарушений режима государственной границы, задерживается от 2,5 до 3 тысяч нарушителей границы. За правонарушения в сфере защиты и охраны государственной границы к уголовной и административной ответственности привлекается свыше 100 тысяч российских и иностранных граждан", — сказал Кулишов.

"В 2017 году в сфере борьбы с трансграничной преступностью из незаконного оборота изъято 237 единиц огнестрельного оружия, более 90 килограммов взрывчатых веществ, свыше 20 тысяч боеприпасов", — добавил он.

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