В ФСБ рассказали о рисках диверсий в Крыму

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Риски проникновения украинских диверсантов в Крым и Ростовскую область все еще сохраняются, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что на этих направлениях также возможен незаконный провоз через границу оружия и боеприпасов.

"Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан", — добавил Кулишов.

Генерал также указал на то, что украинские пограничники нередко препятствуют проезду россиян, демонстрируют грубость и некорректное поведение. Кроме того, под удар все чаще попадают суда, находящиеся в акватории Черного моря и следующие в порты Крыма.

"Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы", — подчеркнул руководитель пограничной службы.

На минувшей неделе ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов экстремистской группы. Банду по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса"* Рефата Чубарова создал Эрол Велиев — помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.

Экстремисты собирались совершить несколько преступлений для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

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* Запрещенная в России экстремистская организация