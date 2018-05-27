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Происшествия

Житель Волгограда избил продавщицу за отказ вернуть деньги за босоножки

16:1127.05.2018
(обновлено: 16:25 27.05.2018)
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваТЦ Китай Город в Волгоградской областиТЦ Китай Город в Волгоградской области
© РИА Новости / Светлана Самсонова

ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Мужчина избил 23-летнюю продавщицу в Волгоградской области за то, что она не стала возвращать деньги за поношенные босоножки, по данном факту полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости ГУ МВД по региону.

В группе "ВКонтакте" под названием "Волгоград онлайн" появилось видео, где мужчина в торговом центре города Волжский Волгоградской области бьет по лицу молодую девушку. Как уточняет РИА Новости пострадавшая Надежда Быкова, незнакомый человек избил ее за отказ забрать проданные в начале мая босоножки и вернуть деньги покупателю.

© РИА Новости / Светлана СамсоноваФото туфли в магазине ТЦ Китай Город в Волгоградской области
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Фото туфли в магазине ТЦ Китай Город в Волгоградской области

"Ко мне в отдел 4 мая пришла женщина и купила себе босоножки "по распродаже" за одну тысячу рублей. А уже 23 мая она решила их вернуть, сказав, что ей неудобно в них ходить. Я ей объяснила, что обувь уже ношенная, я не могу ее принять обратно и вернуть деньги. Посоветовала обратиться в отдел по защите прав потребителей", — сообщает РИА Новости Быкова.

Однако через час, утверждает продавщица, женщина вернулась с каким-то мужчиной.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Он меня спросил: "Деньги возвращать будешь?", я ответила, что нет. И тогда он меня ударил", — говорит Быкова.

На ролике видно, что разговор между мужчиной и девушкой вышел коротким, после удара продавщица быстро убежала.

"Она вся был в крови, он ей рассек губу и нижнюю часть лица. Мы сразу вызвали ей "скорую", — сообщает РИА Новости свидетельница происшествия Карина Мартикян.

По словам Быковой, у мужчины на руке было кольцо, которым он сильно поранил ей лицо – медикам губу пришлось зашивать с внутренней и внешней стороны.

Электрошокер АИР-107У. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"В больнице я сразу написала заявление в полицию", — говорит Быкова.

Полиция подтвердила, что проводит проверку по факту избиения продавщицы в торговом центре города Волжский Волгоградской области.

"В данный момент проводится проверка по инциденту, который произошел 23 мая в торговом центре", — сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.

Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" покупатель может обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.

Если товар ненадлежащего качества, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег, замены на другой товар, в том числе с перерасчетом цены. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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andreas.globetrotter
Золушке хрустальная туфелька вдруг не подошла после трёх недель носки, и галантный принц из Волгоградской области решил по-своему разрулить ситуацию.
16:31
27.05.2018
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