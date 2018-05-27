В Петербурге под "мостом глупости" застряла 150-я "газель"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге еще один грузовой автомобиль застрял под мостом с надписью "Газель не проедет". Фотографии происшествия опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".

"Еще одна "газель" поверила в себя — и что она-то пройдет под мостом", — говорится в публикации.

© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис" На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 27 мая 2018 © Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис" На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 27 мая 2018

Как отмечают пользователи, застрявший грузовик стал 150-й жертвой так называемого "моста глупости".

Трехпролетный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Ранее сообщалось о том, что местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, путепровод планируют полностью или частично покрасить светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей.