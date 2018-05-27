В Петербурге под "мостом глупости" застряла 150-я "газель"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге еще один грузовой автомобиль застрял под мостом с надписью "Газель не проедет". Фотографии происшествия опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
"Еще одна "газель" поверила в себя — и что она-то пройдет под мостом", — говорится в публикации.
Как отмечают пользователи, застрявший грузовик стал 150-й жертвой так называемого "моста глупости".
Ранее сообщалось о том, что местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, путепровод планируют полностью или частично покрасить светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей.