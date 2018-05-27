В Пулково произошел сбой в багажной системе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Багаж был задержан в петербургском аэропорту "Пулково" в субботу из-за сбоя в энергоснабжении багажной системы, сейчас авиаузел занимается его отправкой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Маргарита Потехина.

Ранее издание " Коммерсант " написало, что часть багажа в Пулково в субботу не была отправлена, так, без багажа остался фотограф пресс-службы РАН, который улетал после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "вместе с другими участниками форума".

По словам пресс-секретаря "Пулково", в субботу около 14 часов произошел бросок напряжения в городских сетях, что привело к пятиминутному отключению электроэнергии в терминале аэропорта. Это повлекло остановку и перезагрузку багажной системы.

Работа багажной системы была оперативно восстановлена, но часть багажа рейсов, которые в тот момент готовились к вылету, согласно нормам обслуживания багажа и правилам безопасности, потребовала повторной сортировки и обработки, что не позволило отправить багаж вовремя, отметила собеседница агентства.

"Операционные службы аэропорта оперативно отработали ситуацию. К настоящему моменту более половины задержанного из-за обесточивания системы багажа уже отправлено по назначению, оставшуюся часть планируется отправить в течение дня. Обслуживание пассажиров и багажа осуществляется штатно", — сказала агентству пресс-секретарь "Пулково".