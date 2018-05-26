Реставратор оценил сроки восстановления поврежденной картины Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Художник-реставратор Юрий Ланглебен рассказал телеканалу RT, сколько времени может понадобиться для восстановления картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван…".

Ранее посетитель Третьяковской галереи повредил полотно, нанеся по нему несколько ударов стойкой заграждения. Специалисты оценили ущерб в полмиллиона рублей.

Ланглебен рассказал, что время реставрации полотна зависит от нанесенного ему урона, однако даже при незначительных повреждениях восстановление займет не один месяц.

"Прорыв ведь может быть с утратой красочного слоя, с деформацией холста, то есть существуют различные виды повреждений, которые требуют своего подхода. Что касается рамы, то она же тоже повреждена, а это дополнительные расходы и время. Если говорить примерно, то может потребоваться от месяца до года в лучшем случае", — рассказал он.

Художник также отметил профессионализм реставраторов Третьяковской галереи. По его мнению, отечественные эксперты справятся с восстановлением картины без помощи зарубежных специалистов.

"Наша школа реставрации — одна из сильных в мире. Тем более в Третьяковке всё необходимое оборудование имеется. И электроника вся есть, и рентгеновский аппарат", — считает Ланглебен.

Испортивший полотно вандал был задержан. Он признался, что находился в состоянии алкогольного обвинения. Ему грозит штраф в несколько миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет.