В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 26 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального МВД.
"Автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу маршрутной "Газели", следовавшей по маршруту Хучни-Дербент, в результате чего "Газель" опрокинулась в кювет. По предварительным данным, пострадали 11 человек, все они доставлены в местную больницу", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что среди пострадавших тяжелых нет, детей также нет.