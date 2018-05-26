В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"

ДТП с пассажирской Газелью в Дагестана

ДТП с пассажирской Газелью в Дагестана

МАХАЧКАЛА, 26 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального МВД.

По его словам, авария произошла примерно в 15.00 мск около населенного пункта Джалган.

"Автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу маршрутной "Газели", следовавшей по маршруту Хучни-Дербент, в результате чего "Газель" опрокинулась в кювет. По предварительным данным, пострадали 11 человек, все они доставлены в местную больницу", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди пострадавших тяжелых нет, детей также нет.