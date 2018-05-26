МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Картине Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее нанесены серьёзные повреждения в результате инцидента, однако самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в субботу.
"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали", — сказали в пресс-службе.
Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Максимальная санкция этой статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.
После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству министерства культуры РФ, подчёркивают в музее.
"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий – проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", — добавили в музее.
Илья Репин создал картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в 1883-1885 годах, впервые ее показали публике в 1885 году. В 1913 году картина пострадала от нападения вандала — иконописец-старообрядец Абрам Балашов нанес полотну три удара ножом.