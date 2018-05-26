МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Картине Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее нанесены серьёзные повреждения в результате инцидента, однако самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в субботу.

В музее рассказали, что 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали", — сказали в пресс-службе.

Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Максимальная санкция этой статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.

После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству министерства культуры РФ, подчёркивают в музее.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы – извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея, отметили в пресс-службе.

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий – проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", — добавили в музее.

Илья Репин создал картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в 1883-1885 годах, впервые ее показали публике в 1885 году. В 1913 году картина пострадала от нападения вандала — иконописец-старообрядец Абрам Балашов нанес полотну три удара ножом.