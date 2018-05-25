В Петербурге загорелся склад площадью 600 "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Пожарные в Петербурге в пятницу рано утром боролись с пожаром повышенной сложности на складе площадью 600 квадратных метров во Фрунзенском районе города, сообщает городское управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме 1В по Нефтяной дороге поступило на телефон "01" в 5.01 мск. В 5.11 мск на место прибыло первое пожарное подразделение.

"Происходит горение деревянных изделий для сауны в одноэтажном металлическом складском здании размером 40х40 метров. Площадь горения 600 кв. метров. В 05:22 ранг пожара повышен до №1БИС", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в 06.05 мск возгорание было локализовано, ранг пожара понижен до 1 сложности. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 47 человек личного состава.