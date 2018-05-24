Директора агентства по инвестициям осудили за хищение денег СПбГАУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг приговорил к 1,5 годам колонии директора АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" Славу Ходько за хищение 850 тысяч рублей, выплаченных Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом (СПбГАУ) в рамках госконтракта, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что Ходько 7 декабря 2017 года был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного 26 октября прошлого года районным следственным отделом МВД. Впоследствии, как сообщал РИА Новости источник, близкий к следствию, Ходько пошел на сделку со следствием и после дачи развернутых показаний был помещен под домашний арест.

Как следовало из постановления об аресте Ходько, по данным следствия, 19 ноября 2011 года министерство образования и науки РФ заключило с СПбГАУ договор на выполнение программы развития инновационной структуры вуза. В рамках договора на счёт СПбГАУ из бюджета РФ были перечислены 90 миллионов рублей. Впоследствии неустановленные лица из числа сотрудников университета направили в Минобрнауки фальсифицированные отчёты о выполнении программы, а выделенные на неё деньги похитили, причинив тем самым бюджету в лице СПбГАУ материальный ущерб в особо крупном размере.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года в исправительной колонии общего режима. Ходько взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Как сообщает ОПС, дело Ходько было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Судом установлено, что в ноябре 2011 года Министерство образования и науки РФ и СПбГАУ заключили с возглавляемой Ходько АНО договор на реализацию программы разработки и создания инновационной структуры СПбГАУ, в рамках которого между СПбГАУ и был заключен госконтракт на производство работ по независимым и комплексным научно-исследовательским работам в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора на сумму 36 миллионов рублей. По данным ОПС, из этой суммы Ходько присвоил 850 тысяч рублей, которые впоследствии возместил во время предварительного следствия.