Суд в Петербурге продлил арест обвиняемого в теракте в "Перекрестке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Суд в Петербурге продлил до 24 июля арест обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток" Дмитрия Лукьяненко, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине "Перекресток" в Петербурге.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба — ред.), сроком на два месяца, по 24 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.