ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Сообщения о плохих условиях размещения полицейских, приехавших обеспечивать безопасность чемпионата мира по футболу в Волгограде, не соответствуют действительности, сообщил региональный главк МВД.

В Волгограде разгорелся скандал из-за видео "ВКонтакте", на котором приехавшие в Волгоград полицейские едят выданные им из кузова автомобиля сухие пайки прямо на улице. По данным источников РИА Новости, близких к правоохранительным органам, двух полицейских, в том числе автора видео, уже уволили. Позже в группе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что полицейских разместили в загородном лагере, где нет нормальных бытовых условий.

"Подразделениями областного главка проведена проверка сведений, содержащихся в видеоролике, который был распространен в социальной сети, о якобы ненадлежащих условиях несения службы сотрудниками полиции, прикомандированными в городе Волгоград. В результате данные сведения не нашли объективного подтверждения", — сообщает ведомство.

По данным МВД, видео было снято на территории Центрального района Волгограда, где полицейские несли службу. Для них организовали доставку индивидуальных пакетов питания, согласно нормативным актам МВД, говорится в сообщении.

"Прикомандированным сотрудникам полиции было предложено для приема пищи здание столовой на улице Маршала Чуйкова. Часть полицейских предпочла принимать пищу в столовой, другая часть – на улице, по собственному желанию", — сообщает ведомство.

В полиции добавили, что начальник главка Александр Кравченко побывал в загородном лагере, где разместился сводный отряд полиции, и проверил бытовые условия. "В ходе бесед установлено, что проблем, связанных с организацией размещения и питания, у сотрудников не возникает", — уточнили в релизе.