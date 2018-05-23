Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемым в теракте в петербургском метро

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд 3 апреля продлил арест всем 11 фигурантам. По делу проходят Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. Азимову тогда арест продлили до 19 июля, остальным — до 6 июля.
Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.
Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, является постановочным.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.